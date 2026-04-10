Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-8 Nisan 2026 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Kadınlar Kıbrıs Kupası ve Saydam U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 MAÇ: Abay Sirhan (Mormenekşe GBSK), Ayşe Çetinkaya (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Hüda Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)

2 MAÇ: Osman Özçaka (Yenicami AK)

1 MAÇ: Arcan Erçelik (Küçük Kaymaklı TSK), Efe Kanat (DND L. Gençler Birliği SK), Eren Ergün (Yenicami AK), Eser Özgalatyalı (DND L. Gençler Birliği SK), Mehmet Hamarat (Hamitköy ŞHSK), Murat İlkbahar (Yenicami AK), Muzeyyen Dilek Özbiler (Doğan Türk Birliği), Nesimican Miskin (Yenicami AK), Siğnem Geldi (Doğan Türk Birliği), Şeyma Özyeşer (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Emin Onuş (Mormenekşe GBSK), Kemal Özekmekçi (Yenicami AK), Sayner Seyitler (Lefke TSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdulaziz Köse (Çetinkaya), Ahmet Furkan Yıldırım (Yalova), Akın Ceritli (Yalova) Ali Akbulut (Aslanköy), Alpay Yıldırımer (Küçük Kaymaklı), Baran Çalışkan (Yenicami AK), Batuhan Bal (Düzkaya), Berat Yusuf Doğan (Aslanköy), Berke Zorba (DND L. Gençler Birliği), Deniz Numan Lokmanoğlu (Serveroğlu Geçitkale), Efe Muhammet Metin (Aslanköy), Emirhan Dingil (Maraş), Göktan Taş (Aslanköy), Hafez Ganjali (Mağusa Türk Gücü), Hasan Akkuyu (China Bazaar Gençlik Gücü), İbrahim Kaba (Hamitköy), Kaan Karacaaslan (Baf Ülkü Yurdu), Kaya Miroğlu Bahadır (Esentepe), Mehmet Ali Kürdü (Küçük Kaymaklı), Mehmet Göçben (Göçmenköy), Mehmet Yağcıoğlu (Mağusa Türk Gücü), Menteş Mertkaya (M. Hacıali Yılmazköy), Mert Baykan (Serveroğlu Geçitkale), Mücahit Demirci (DND L. Gençler Birliği),

Oğuzhan İlbikçi (Mağusa Türk Gücü), Osman Kemal Köseoğlu (Yeniboğaziçi), Ömer Albayrak (Mesarya), Ramadan Ağdaç (Yeniboğaziçi), Tahsin Denizsever (Yalova), Tuğberk Karataş (Türk Ocağı Limasol), Yahya Dönmez (Baf Ülkü Yurdu), Yamaç Avman (Karşıyaka)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 08.04.2026 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda 24440 maç numarası ile AKSA A2 Süper Lig’de oynanan Lefke TSK – Mormenekşe GBSK karşılaşması ile ilgili olarak Lefke’nin 118718 lisans numaralı futbolcusu Asım Zurnacı’nın maçın bitiş düdüğü sonrasında rakip takım futbolcusuna tekme vurduğu raporlardan tespit edilmiştir. Kurulumuzun hakem ve gözlemci raporları ile yaptığı değerlendirmeler neticesinde Lefke TSK’nın 118718 lisans numaralı futbolcusu Asım Zurnacı’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca 5 (beş) resmi maçtan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) 05.04.2026 tarihinde AKSA Süper Lig’de 24681 maç numarası ile Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan Küçük Kaymaklı TSK – Gönyeli SK karşılaşmasında yaşanan olaylar sebebiyle Gönyeli SK, KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. ve 53. maddesi kapsamında kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz yaşanan olaylara ilişkin görüntüleri incelemiş, hakem ve gözlemci raporları ile Gönyeli SK’nin yazılı savunmasını dikkate almıştır. Gerek gözlemci raporunda herekse de izlemiş olduğumuz görüntülerde Gönyeli SK taraftarlarının maç bitiminde sahaya yabancı madde attıkları ve saha içerisine girerek rakip takım oyuncularına saldırmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde Gönyeli SK’nin KTFF Disiplin Talimatı’nın 52 (1) (a) ve 53 (1) maddesini ihlal ettiklerinden dolayı 52 (4) ve 53 (2) fıkrası uyarınca 20.000 TL (Yirmi bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.