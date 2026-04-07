Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) ile Vakıflar İdaresi iş birliğinde düzenlenen Fair Play Ödülleri, Çarşamba günü saat 16:00’da Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yeni İnşaat Şube Binası’nda gerçekleştirilecek basın toplantısı ile tanıtılacak.

23 Haziran 2026’da açıklanacak ödüllerin içeriği ve nasıl olacağı toplantıda kamuoyuna açıklanacak.

Sporun temel değerleri arasında yer alan dürüstlük, saygı ve centilmenliği teşvik etmek amacıyla verilecek Fair Play Ödülleri kapsamında, sporcular, yöneticiler ve spor camiasına örnek teşkil eden davranışlar ödüllendirilecek.

MOK fairplay komisyonu ve Vakıflar temsilcilerinin katılım göstereceği basın toplantısına tüm basın mensupları davet edildi.