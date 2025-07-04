Afik Group’un kurucusu Türk-İsrailli iş insanı Simon Aykut’un Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıslı Rumlara ait taşınmazlar üzerinde yasa dışı yapılaşma yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, Ceasar Beach ve Ceasar Blue projelerine ilişkin belgeler ve haritalar mahkemeye sunuldu. Duruşmaya 8 Temmuz’da devam edilecek.

Aykut, değeri 43 milyon Euro’yu bulan taşınmazların, Kuzey Kıbrıs’taki Rum malları üzerinde inşa edilerek satılmasıyla suçlanıyor. Haziran 2023’te Kuzey’den Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken tutuklanan Aykut, Afik Group’un kurucusu olarak biliniyor.

Afik Group’un özellikle İskele bölgesinde yürüttüğü inşaat projelerinin büyük bölümünün “Rum mülkiyetine ait araziler” üzerinde bulunduğu öne sürülüyor.

Davanın dünkü duruşmasında, Gastria ve Mağusa-İskele bölgesindeki Ceasar Beach ve Ceasar Blue projeleriyle ilgili detaylar ele alındı. Söz konusu tesislerin konumlarını gösteren bir harita da mahkemeye sunuldu. Savcılık, söz konusu belgelerin sunulmasına itiraz etmezken, yargılamaya 8 Temmuz Pazartesi günü saat 09.15’te devam edilmesine karar verildi.

Güney Kıbrıs yargısı, davayı “Kıbrıslı Rumlara ait mülklerde yasa dışı yapılaşma” başlığı altında değerlendiriyor.

KKTC’DE 8 BİN KONUT İNŞA ETTİ

20 yıldır KKTC’de yaşayan Şimon Aykut ve oğlu Jak Afik, KKTC’nin İskele bölgesi başta olmak üzere birçok yerde Caesars adlı lüks siteler inşa etti. Ailenin tamamladığı ve süren projelerinin, 8 binin üzerinde konuttan oluştuğuna dikkat çekiliyor.