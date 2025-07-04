Son zamanlarda Gazimağusa bölgesinde bir çok eve girip hırsızlık yapan ve bölge halkının korkulu rüyası olan çete, Gazimağusa Polis müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Zanlıların Kıbrıs'a Hatay plakalı araba ile geldikleri öğrenildi.

Polis, önceki akşam Salamis bölgesindeki ormanlık alanda çadırda saklanan zanlıları kıskıvrak ele geçirdi.

Zanlıların KKTC’ye Hatay plakalı bir araçla geldikleri, aracın çadırın hemen yanında park halinde bulunduğu ve yapılan aramada bir miktar nakit paranın ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak haklarında 1 gün tutukluluk kararı alındı.