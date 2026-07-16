Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yaz aylarının ortasında bulunduğumuz bugünlerde Kıbrıslıların en güzel sosyalleşme aracı olan molehiya ayıklama zamanını geldiği bildirilmekte.

Uzun yıllardır özellikle Kıbrıslı Türklerin severek tükettiği ve geleneksel bir yemek haline gelen Molehiya’nın hasatının ülke genelinde başlamasıyla birlikte gerek evlerde gerekse mahalle aralarında komşular arasında dayanışmayla molehiya ayıklayarak sosyalleşme ve dedikodu yapma günlerinin tam gaz devam ettiği bildiriliyor.

Bazı ailelerin kurutarak pişirdiği bazı ailelerin hem taze hem de kurutup karıştırarak pişirmeyi sevdiği molehiyanın ayıklanması için yapılan dayanışma ise toplumumuzda on yıllardır devam ediyor.