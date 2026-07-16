Sn. Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunu ile ilgili BM’den hazırlıklar olduğu kesinleşti sanki. Yeni bir plan önümüzdeki süreçte masaya konulacak gibi. Bu konuda taraflardan onay alındı mı?

Sn. Ünal Üstel, Başbakanlığa bağlı bazı daire ve kurumu eski Meclis binasına taşıma kararı çok yerinde. Bu binanın atıl kalması hiç hoş değildi…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında uzlaşı için Bakanlığınızın sunacağı rakam merakla bekleniyor. Bu arada yabancılara farklı ücret kabul görmüşe benzemiyor, bizden iletmesi…

Sn. Fikri Ataoğlu, Bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmaların UBP tarafından yapılmış gibi lanse edilmesi konusunda bir yorum yapacak mısınız? Anlaşılan UBP kendini tek başına iktidar gibi görüyor…

Sn. Necati Özsoy, KTSYD tarafından düzenlenen geleneksel Sporun Oscar Ödülleri gecesi yine oldukça kalabalık ve görkemli geçmiş. Bu arada aranızda buzları erittiğiniz KTFF başkanı sanırız bir programı nedeniyle katılım sağlamadı..

Sn. Bülent Bebek, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle başkanlığa adaylar da belli olmaya başlamış. Beyarmudu Belediyesi’ne UBP Belediye Meclis Üyesi olan Çağın Zort’un bağımsız aday olarak seçime gidecek olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?