Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Paris’te Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile herhangi bir görüşme yapmadığı yönündeki iddiaları reddederek, Bastille Günü kutlamalarında yer alan görüntü ve fotoğrafların bunu kanıtladığını söyledi.

Hristodulidis, “Resmi bir müzakere yapılmadığını, ancak kısa bir sohbet gerçekleştiğini söyledim. Bunu videolarda da görebilirsiniz. Ne konuşmayı ne de fotoğrafı ben hayal ettim. Bunlar yapay zeka ürünü değil” dedi.

Fidan ile yaptığı konuşmanın “çok kısa” sürdüğünü belirten Hristodulidis, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin girişimleri ve Avrupa Birliği’nin attığı adımlar çerçevesinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.