Sn. Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu’nun dün yeni Kıbrıs Temsilcisi olarak Raffaele Fitto’yu atamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda tarafınıza bir bilgilendirme yapıldı mı?

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Komisyonu’nun yeni Kıbrıs temsilcisi olarak atadığı Raffaele Fitto’yla ilgili tepkiniz gecikmemiş. “Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmadan yapılan atama tek taraflı, gayri yasal ve provokatif bir adım” diye eleştirmişsiniz.

Sn. Dursun Oğuz, 9 Temmuz itibariyle başvuru süreci tamamlanan Muhaceret Affı için acaba beklentiler doğrultusunda başvuru oldu mu? Yoksa yine tahmin edilen başvuru sayısı olmadı mı?

Sn. Devrim Barçın, hükümetin daha ayın ortasından 6 milyar TL daha borçlanma için ihaleye çıkacağını açıkladınız. Bu kadar borçlanma ile nereye kadar gidilecek? Bu arada 20 milyar TL’lik ek gelir beklenen yeni yasalar neydi?

Sn. Tahir Saygıner, Avcılık Federasyonu olarak son günlerde belediyelere ziyaretlerde bulunmanız dikkatlerden kaçmıyor. Bu ziyaretlerde inşallah beklediğiniz desteği almışsınızdır…

Sn. Ferhat Sakallı, Atletizm Federasyonu sporcularına Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yarışmalara engel çıkarılmasının sebebi nedir? İnşallah yaptığınız sivri açıklamalar değildir…