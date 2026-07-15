İnsanlar Haluk Levent'e inanmıştı ve şimdi bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

Yahu hiç mi güvenilecek biri kalmadı? Kime güvensen hepsi yankesici , üç kâgıtçı çıkıyor. Boşuna mı dediler bu dünyada babana bile güvenmeyeceksin , o da annenle bir olup senin gibi safdirik birini peydahlar ve sen de böyle herkese güvenirsin...

(Hasan Mullaoğulları)

Lapta- Alsancak bölgesinde bir adam 7 kız çocuğunu istismar etti.

Olay büyük, polis, sosyal hizmetler, KAYAD devrede…

Bu sabah uzun uzun yazdım. Konuştum.

Da bir eksik var…

Eylül/ Haziran dönemlerinde her şeye bir şey yazan vekillerimiz nerde?

Tatilde?

Bazı şeyler hiç değişmez…

(Hüseyin Ekmekçi)

Son durum: AB’nin yeni üst düzey Kıbrıs temsilcisinin ismini çok beğendim: Fitto.

Bizim Kıbrıs’ta bir deyim vardır, “Fitto fit gitmek” diye. Yani alacak verecek yok, mahsuplaştık anlamında. Tam da Kıbrıs’ta ihtiyacımız olan şey fitto fit gitmek. Bu açıdan baktığımızda net işaret .

(Ulaş Barış)

Sevini YORUM

Vallahi haberi duyunca inanın oturdugum yerde sandalyem sevincten 78 cm havaya yukseldi.

Haber.Bilmem hangi sanatcı emlak tercihini KKTC den yana kullanıp bir siteden ev almış.Vallahi Turkiye ye F35 verildi deseler bu kadar sevinirdim.

Benim genclerime kirsal kesim arsası hak sahibi belgesini 1 yıl once verdiler hala arsanın pafta parsel numarasını göremedi.

Adam şak diye luks sitede ev aldi diye haber.

Sanki de madonna geldi

(Hüseyin Cumaoğlu)

HADİ ÇİRKEFE TAŞ ATMAYIM: İki tane genç Rum, normal kapılar dururken KKTC'ye muhaceret kontrollerini yaptırmadan askeri yasak bölgeden giriş yaptılar...

Türk güvenlik makamlarının gözünden kaçamadılar..

Tutuklanıp yargıya havale edilen bu iki Rum'un yasadışı marifeti hakkında kısa bir yorumda bulunmak isterdim...

Ama içimizdeki o tetikte ve nöbette bekleyen Grekofil avukatlarının seviyesiz ve ahlâksız saldırılarını da sabah sabah çekemem doğrusu...

Hadi çirkefe taş atmayım sabah sabah...

(Ahmet Tolgay)

Ben parti başkanı olsam, belediye seçimlerinde LEFKOŞA, GİRNE, LEFKE, GÖNYELİ bu belediyelerde aday çıkarmam. Etik gereği çıkarılacaksa da kazanma şansları %.0 dır. Herkese başarılar dilerim.

(Orhun Karagözlü)