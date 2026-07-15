Sn. Ünal Üstel, uzun süreden beridir hakkınızda asıl iddialarla yazılar yayınlayan S. B hakkında avukatınız aracığıyla suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Hayırlısı olsun…

Sn. Özdemir Berova, devlet tahvili yoluyla bu ayda yine borçlanma yoluna giden Maliye’nin ilk 6 aylık bütçe açığı ne oldu? Acaba 20 milyar TL’yi buldu mu?

Sn. Hakan Dinçyürek, Güney Kıbrıs’ta Ayia Napa bölgesinde uğradığı saldırı sonucunda ağır yaralanan vatandaşımızın dün gerçekleştirilen uzun ameliyatı nasıl geçti? İnşallah iyi haberler vereceksiniz…

Sn. Ayşegül Baybars, CTP Mağusa İlçesi Beyarmudu Ocak Örgütü binasının açılışında siz de vardınız. Anlaşılan yaklaşılan genel seçimlerde CTP’den milletvekili adayı olmayı planlıyorsunuz. Hade hayırlısı diyelim…

Sn. Mehmet Harmancı, geçtiğimiz akşam katıldığınız TV programında kamudaki reformların üst düzey yönetimden başlaması gerektiğini savunmuşsunuz. Kesinlikle haklısınız. Liyakat kamuda önemli…

Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu’na bağlı sporcuların gerek bireysel gerekse takım olarak elde ettikleri başarılar sizi mutluluktan havaya uçuruyordur herhalde… Başarılarınız daim olsun…