Dağıtımı Işık Kitabevi tarafından yapılan Güçük Prens- Kıbrıs Türkçesi kitabının 5’inci baskısı çıktı.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamada, kitabın editörlüğünü Yakovos Hadjipieris’in üstlendiği, kitap tasarımının ise Erdoğan Uzunahmet tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Son okuma ve düzeltmelerin Umut Gazi, İlknur Türkmen ve Fatih Yalıner tarafından yapıldığı, eserin Kıbrıs Türkçesine ise Hakan Karahasan ve Ahmet Serdar Gökaşan tarafından uyarlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 2019’un son günlerinde yayımlanan kitabın ilgi gördüğü ve neredeyse her yıl Işık Kitabevi’nin çok satanlar listesinde ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

Kitaba yalnız Kıbrıs’ta değil; Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Türkiye’deki Küçük Prens koleksiyoncuları tarafından da yoğun ilgi gösterilmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, dünyada 600 farklı dil, lehçe ve ağıza çevirisi yapılan Küçük Prens’in son olarak Türkiye’de Denizli Tavas-Acıpayam, Doğu Trakya ve Antep ağzına çevrildiği kaydedildi.