Les Ambassadeurs Hotel & Casino plajında, çalışanların dikkati sayesinde ağlara takılmış olarak bulunan yaralı bir deniz kaplumbağası kurtarıldı. Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi.

Plajda deniz içerisinde ağlara dolanmış ve hareket etmekte zorlanan kaplumbağa, çalışanların dikkati sayesinde fark edildi. Hızla müdahale edilerek kaplumbağa sudan çıkarıldı ve güvenli bir şekilde ilk bakımı yapıldı. Yaralı kaplumbağanın kabuğunda ve yüzgeçlerinde izler tespit edildi.

Kaplumbağa, daha sonra rehabilitasyon ve tedavi için Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi’ne teslim edildi. Park yetkilileri, hayvanın sağlık durumunun kontrol altında olduğunu ve gerekli tıbbi bakımın sağlanacağını açıkladı.

Uzmanlar, deniz kaplumbağalarının Akdeniz ekosistemi için önemine dikkat çekerek, benzer durumlarda çevreye duyarlı davranılmasını ve yetkililere haber verilmesini öneriyor.