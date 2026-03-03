Araştırmacı- Yazar Hakan Yozcu’nun 4. öykü kitabı olan “Prosedür ” adlı eseri İstanbul’da Değişim Yayınları’ndan yayımlandı.

Yazarın açıklamasına göre, ilk etapta Türkiye’de piyasaya sürülen kitap yakın gelecekte Deniz Plazalarda yerini alacak.

12 öykünün yer aldığı kitapta, günlük yaşamdan kesitler eleştirel dille ele alınıyor.

Kitapta, bürokrasideki hantal yapı, aile içi yaşam biçimi, insan ilişkileri, aşk, sevgi, evlilik, fırsatçılık, dolandırıcılık gibi konulara yer veriliyor.

-Yozcu

1983 yılında Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’ni bitiren Hakan Yozcu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

KKTC’de 20 yıl çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yapan Yozcu, 2009 yılında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü olarak atandı ve bu görevi 6 yıl sürdürdü.

Öykü, tiyatro ve şiir üzerine yoğunlaşan, “Güzel Bir Dünya”, “Mesela Başka” “Gecenin Karanlığında Üşümek” adlı öykü kitapları bulunan Yozcu, birçok ödül de aldı.