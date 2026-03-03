Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, bilginin yanında insana iyi gelen anları da önemseyerek, sahnesini bu kez mizahın gücüne ve gençlerin yaratıcılığına bırakıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Tiyatro Kulübü iş birliği ile hazırlanan “Skeç Gecesi – Koşun! Yine Komedi Var!”, izleyicileri kahkaha dolu bir akşama davet ediyor.

Ücretsiz olarak sahnelenecek olan Skeç Gecesi, 6 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Atatürk Kültür Kongre Merkezi Büyük Salon’da izleyicilerle buluşacak. İki perdeden oluşan ve birbirinden bağımsız toplam beş skeçten oluşan etkinlik, dinamik yapısıyla dikkat çekecek. Güncel konulardan beslenen skeçlerde arkadaşlık, sevgi, dostluk ve aile ilişkileri, mizahın evrensel diliyle sahneye taşınacak.

Yönetmenliğini Ali Birsen’in üstlendiği gecede, yönetmen yardımcılıklarını Taha Erkbey Özkan, Cihat Kaya ve Emre Sivil yürütüyor. Reji asistanlığını Lorin Akgül’ün yaptığı etkinlikte; ses ve ışık tasarımı Yusuf Efe Coşkun, dekor tasarımı Yağmur Atalay imzası taşıyor. Gecenin kondüvitliğini ise Zeynep Söğüt üstleniyor. Genç tiyatrocuların sahne enerjisiyle hayat bulan Skeç Gecesi’nde, hem öğrenciler hem de tiyatro ve mizah tutkunları için unutulmaz bir akşam vadediyor

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Amacımız gençlerimizin yaratıcılığını toplumla buluşturmak.”

Genç tiyatrocuların sahne enerjisine dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Oyuncularımızın enerjisi ve yaratıcılığı sahnede çok güçlü bir şekilde hissedilecek” dedi. Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Tiyatro Kulübü’nün çalışmalarına da değinerek, “Tiyatro Kulübümüz, gençlerin yaratıcılığını ve sosyal duyarlılığını sahneye taşıyarak izleyicilerle sıcak ve samimi bir bağ kurmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Sahnelenecek oyunların; günlük yaşamdan tanıdık anlar, arkadaşlık ve aile ilişkileri mizahın evrensel dil ile hayat bulacağını belirten Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Etkinliğimiz yalnızca bir sahne performansı değil, aynı zamanda toplumsal bir buluşmadır. Amacımız ise seyircilerimizin keyifli, samimi ve unutulmaz bir akşam yaşamasını sağlamak ve gençlerimizin yaratıcılığını toplumla buluşturmak. Gelin, birlikte gülmenin ve sahnenin enerjisini paylaşmanın tadını çıkaralım” dedi.