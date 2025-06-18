Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde kanunsuz tabanca taşıma, tasarruf ve kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf suçlarından yargılanan sanık Ali Yavuzcan 2 yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı, Barkın okudu. Yargıç, sanığın mahkum olduğu ikinci dava konusu suçun 10 yıl, diğer davaların ise 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü kaydetti. Yargıç “Öngörülen cezalar suçların ne denli ciddi ve vahim olduğunu yansıtmaktadır. Yine gündemimizdeki davalardan da görüleceği üzere maalesef işbu suçlar oldukça ciddi şekilde yaygınlaşmıştır. Bu tür suçlar kamu menfaatini, can ve mal güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmekte, toplumda oldukça ciddi bir huzursuzluğa yol açmaktadır. Yüksek Mahkememiz de can güvenliğini tehdit edip, son yıllarda yaygın hale gelen kanunsuz tabanca ve patlayıcı madde ithal, tasarruf ve taşıma suçları gibi ağır suçlara kamu yararının korunması prensibine ağırlık verilmesi ve başkalarını caydırıcı ve ibret verici ceza takdir edilmesi gerektiğini kararlarında vurgulamıştır” ifadelerini kullandı. Suçun işleniş şekline değinen Barkın, sanığın tehdit edildiği için ailesini ve kendisini korumak için silah aldığını söylediğini aktardı. Barkın, “Hukuk devletinde sanığın yapması gereken polise gitmekti” dedi. Yargıç, sanığın 2023 yılında benzer suçtan hüküm giymesine rağmen 2025 yılında yine suç işleyerek, ıslah olmadığını gösterdiğini açıkladı. Yargıç, bunu sanık aleyhine değerlendirdiklerini ifade etti. Silahın kullanılmamış olmasını, sanığın özür dileyip davalarını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, sanığın mahkum olduğu suçların oldukça ciddi, ağır ve kamuyu yakından ilgilendiren ve yaygınlaşmış suçlar arasında olup gerek öngörülen azami cezalar, gerekse suçun işleniş şeklinin vahameti de değerlendirildiğinde hapis cezası takdir etmeyi uygun gördüklerini ve 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Ne olmuştu? Lefkoşa’da 10.04.2025 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Ortaköy’de CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli davranışlarından dolayı Ali Yavuzcan'ın üzerinde yapılan aramada 1 adet siyah renk Glock marka 7.65 mm çapında tabanca ve 2 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştı. Sanık, soruşturmanın ardından 14 Nisan 2025 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.