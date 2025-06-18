Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan Simeon Sandy Konuwa dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 13.06.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından; Kızılbaş-Lefkoşa adresinde gerçekleştirilen operasyonda; konu ikametgahta sakin Simeon Sandy Konuwa’nın tasarrufunda yaklaşık 85 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 20 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk kapaklı hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 6.600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 6 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Nuray Necdet, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.