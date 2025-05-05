Alithia gazetesi, dolu yağışı ve fırtınanın dağlık bölgelerde, Baf’ta ve Güney Lefkoşa’da etkili olduğunu kaydederek, bazı yollarla binaların bodrum katlarının sular altında kaldığını ve dağlık bölgelerde kayaların yollara düştüğünü yazdı.

Gazete, bazı arabaların yolda kalarak çekici yardımıyla sudan çıkarıldığını belirtirken, itfaiyenin de 18 yardım çağrısı aldığını kaydetti.

Haberde, öğle saatlerinden itibaren yeniden yer yer yağış ve kısa süreli şiddetli rüzgar beklendiği ve perşembe gününden itibaren sıcaklığın yükseleceği ifade edildi.