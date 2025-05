3.Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası Girne’de bulunan Gümüş At Satranç Derneği’nde 9 Mayısta başladı. 10 şirketin yarıştığı takımsal turnuva Cuma günleri yapılıyor ve her takım 3 oyuncudan oluşuyor. İlk maçlarda şu sonuçlar alındı:

Mukkader Eminhan 2-1 Profix

Evergreen 1.5-1.5 Unolife

Selin Soyer Collections 1-1 CarGet

Siba 2-1 Cherry Red Advertising

Sonay Construction 0.5-1.5 Deskwork

Bu sonuçlardan sonra liderliği 3 takım paylaştı: Siba, Deskwork ve Mukkader Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği. Turnuvada toplam 5 tur oynanacak.