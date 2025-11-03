Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen 2025 KKTC Satranç Altyapı Ligleri yapılan ödül töreninin ardından tamamlandı.

Oldukça çekişmeli maçlar sonucunda oluşan sıralama şöyle:

U16 DERECEYE GİREN TAKIMLAR:

1. Lefkoşa Satranç Derneği- Siyah At

2. 65. Kare Satranç Derneği

3. Güzelyurt Satranç Kalesi

U14 DERECEYE GİREN TAKIMLAR:

1. Şahmat Satranç Derneği-Kıngs

2. Gümüş At Satranç Derneği

U12 DERECEYE GİREN TAKIMLAR:

1. Gümüş At Satranç Derneği

2. Lefkoşa Satranç Derneği-At

3. Şahmat Satranç Derneği-Gambit

U10 DERECEYE GİREN TAKIMLAR:

1. Lefkoşa Satranç Derneği-At

2. Lefkoşa Satranç Derneği-Fil

3. Dumlupınar Spor Kulübü

U8 DERECEYE GİREN TAKIMLAR:

1. Güzelyurt Satranç Kalesi

2. Yamaç Samani Satranç Derneği-Saygı

3. Dumlupınar Spor Kulübü