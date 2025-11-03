Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen 2025 KKTC Satranç Altyapı Ligleri yapılan ödül töreninin ardından tamamlandı.
Oldukça çekişmeli maçlar sonucunda oluşan sıralama şöyle:
U16 DERECEYE GİREN TAKIMLAR:
1. Lefkoşa Satranç Derneği- Siyah At
2. 65. Kare Satranç Derneği
3. Güzelyurt Satranç Kalesi
U14 DERECEYE GİREN TAKIMLAR:
1. Şahmat Satranç Derneği-Kıngs
2. Gümüş At Satranç Derneği
U12 DERECEYE GİREN TAKIMLAR:
1. Gümüş At Satranç Derneği
2. Lefkoşa Satranç Derneği-At
3. Şahmat Satranç Derneği-Gambit
U10 DERECEYE GİREN TAKIMLAR:
1. Lefkoşa Satranç Derneği-At
2. Lefkoşa Satranç Derneği-Fil
3. Dumlupınar Spor Kulübü
U8 DERECEYE GİREN TAKIMLAR:
1. Güzelyurt Satranç Kalesi
2. Yamaç Samani Satranç Derneği-Saygı
3. Dumlupınar Spor Kulübü