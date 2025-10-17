Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetiminde değişiklik yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Asbaşkanı Osman Şeker 17 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Asbaşkanlık ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Federasyon yönetiminin gerçekleştirdiği toplantı sonucunda:

Asbaşkanlık görevine: Umut Haklıgil,

Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine: Şahin Şahmaran atandı.

Federasyon, Osman Şeker’e bugüne kadar satranç camiasına yaptığı hizmetler ve katkılarından dolayı teşekkür ederek yeni görevlere atanan yöneticilere başarılar diledi.