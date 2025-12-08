KKTC Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 30 Kasım, 5, 6 ve 7 Aralık’ta Concorde Hotel’de gerçekleşen 2026 KKTC Yaş Birinciliğine 31 oyuncu ile katılan Gümüş At Satranç Derneği önemli başarılar elde etti.

12 Yaş Genelde 7 maçta 7 galibiyet alan Gümüş At Satranç Derneği sporcusu Erkan Kemal Çeliker şampiyon olurken Hasan Meriçhan da 7 maçta 6.5 puan alarak 13 Yaş Genelde şampiyon olmayı başardı.

13 Yaş Kızlarda yarışan Berfin Kaya 4. olmayı başarırken 15 Kızlarda İdil Sarı 4. yine 15 Kızlarda oynayan Nil Velisoy 5. olmayı başardılar .

13 Yaş Genelde yarışan Haşim Akgüney de 5. olurken 16 Yaş Genelde oynayan Ada Erdoğuş da 5. olmayı başardılar.