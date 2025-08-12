7. Ak-Günler İşetmeleri Ltd. Satranç Turnuvası Uptown Büyük Anadolu Otel'de 9-10 Ağustosta gerçekleşti. 5 tur üzerinde gerçekleşen turnuvaya 68 oyuncu katıldı.

Üç Kategori olarak yapılan turnuvanın hakemliklerini Tolga Öztürk, Mehmet Akgün ve Cengiz Hasman yaptı.

Minikler Kategorisinde Sarp Mertel 5 maçta 5 puanla şampiyon olurken, ikinciliği 4 puanla Aren Kızıldere ve üçüncülüğü 3 puanla Adal Özyürek elde etti.

Küçükler Kategorisini 4.5 puanla Aziz Haklıgil şampiyon olurken Gümüş At Satranç Derneği'nden Erkan Kemal Çeliker 4.5 puanla ikinci (eşit birinci) üçüncülüğü de yine Gümüş At Satranç Derneği'nden Özgün Soyer Aksu 4 puanla elde etti.

Büyükler Kategorisini 4.5 puanla Arda Köle şampiyon olurken 4 puanla Özer Paralik ikinci ve 3.5 puanla Abdullah Özdoğan oldu. Kadınlar Birinciliğini Gümüş At Satranç Derneği'nden Yaren Naz Yorğun kazandı.

Turnuvayı tamamlayan (Minikler ve Küçüklerdeki) yarışmacılara katılım madalyası verildi.