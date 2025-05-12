Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında düzenlenen Hülya Avşar Cup, müthiş atmosferi ve güçlü organizasyon yapısıyla tenis severlerden tam not aldı. Organizasyonun mimarı, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, göreve geldiğinden bu yana verdiği sözü yerine getirdi: “Eskiden yapılan turnuvaları yeniden canlandırmak.” Ancak bu kez yalnızca geçmişi canlandırmakla kalmadı, üzerine koyarak adeta yeni bir sayfa açtı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın turnuvaya ismini vermesi ve bizzat korta çıkarak tenis oynaması, organizasyona ayrı bir anlam kattı. Gösteri maçında sergilediği performansla hem sporculara hem izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Avşar’ın Kuzey Kıbrıs’ta tenis oynaması, ada spor tarihi açısından da özel bir yere sahip oldu.

Organizasyon boyunca yaşanan yoğun ilgi ise dikkatlerden kaçmadı. Katılım o kadar büyüktü ki, etkinlik alanında park yeri bulmak bile güçleşti. Bu durum, turnuvanın ne denli başarılı ve ilgi çekici olduğunu gözler önüne serdi.

Bu büyük başarıda emeği geçen başta Başkan Hasan Gazioğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, organizasyon ekibine ve destek sağlayan herkese teşekkür edildi.

Hülya Avşar Cup, yalnızca bir turnuva değil, Kuzey Kıbrıs tenisinin geleceği için atılmış büyük bir adım olarak hafızalara kazındı.