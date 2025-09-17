Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde 19-28 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak olan 2025 KKTC Selin Karakaya Kadınlar Satranç Şampiyonasına katılacak olan sporcuların kayıtları tamamlandı.

26 satranççının kayıt yaptırdığı turnuvanın kayıt listesi şöyle:

SIRA NU. ID_No Name DURUMU

1 3741 ALİSA AREFİ Vizeli

3. Turda Deskwork lider
3. Turda Deskwork lider
İçeriği Görüntüle

2 4094 ALTUN ALYASU Vizeli

3 79 ALTUNER MERVE Vizeli

4 1044 BAKKALOĞLU SAHRA Vizeli

5 2615 ÇIKA DESTİNA ÇINAY Vizeli

6 3623 DİMİLİLER BESTE Vizeli

7 3143 DİMİLİLER EZGİ Vizeli

8 3383 EKŞİCİ LAL DURU Vizeli

9 3611 EMİN ARYA Vizeli

10 3101 ESKİKÖY AKASYA Vizeli

11 450 FİLO HATİCE Vizeli

12 1089 GÜNEŞ EYLÜL Vizeli

13 3686 HANÇER FATMA Vizeli

14 3541 HANÇER HALE Vizeli

15 3196 KAHRAMAN ALVİN MEYRA Vizeli

16 4068 KOBAK KUMSAL Vizeli

17 4370 KORKMAZ PERA Vizeli

18 4641 ÖNEN REYA Vizeli

19 85 SAĞLAMER AYŞEN Vizeli

20 4431 SARI İDİL Vizeli

21 2811 SENCER ESMA DENİZ Vizeli

22 3407 SEVER ELVİN Vizeli

23 3079 ŞENOL TALYA Vizeli

24 3770 TOKER NAİME Vizeli

25 3709 TÜTENGİL SUDE NAZ Vizesiz

26 4420 UĞURLUAY KAYRA Vizeli