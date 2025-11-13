Satranç Federasyonu “Türkiye İş Bankası Yaş Grupları Şampiyonası”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 30 Kasım’da başlangıcı verilecek organizasyon, Concorde Tower Hotel’de yer alacak. Türkiye İş Bankası Yaş Grupları Şampiyonası’nda diğer müsabakalar 5-6-7 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Turnuvanın “Ülkemizdeki en büyük satranç Şampiyonası” olacağına vurgu yapan Satranç Federasyonu Başkanı Dr.Mert Taşkın, son başvuruların dün yapıldığını belirtti.
Diğer yandan, “Türkiye İş Bankası Yaş Grupları Şampiyonası”nın resmi açılış töreni protokolün de katılımıyla Concorde Tower Hotel’de 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek.