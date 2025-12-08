KKTC Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Carlton Yıldızlar Ligi Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

N&F Cyprus Sports Akademi turnuvayı şampiyon olarak noktaladı. Yıldızlar liginde ikinciliği Lefkoşa Badminton Kulübü, üçüncülüğü ise Yakın Doğu Üniversitesi alırken, Ortadoğu SK ise ligi dördüncü olarak tamamladı.

Sabah 09.00 da başlayan karşılaşmalar akşam saat 21.00 da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. 9 kulübün katılımı ile gerçekleşen Yıldızlar Liginde gün boyunca çekişmeli 80 maçın oynandığı turnuvada sporcular birbirleriyle centilmence ve kıyasıya mücadele ederek kendilerini geliştirmeye çalıştılar.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz turnuva sonunda yaptığı açıklamada yıldızlar liginin tamamlandığını, ligde mücadele eden sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve organizasyonda görev alan antrenörler, kulüp yöneticileri ile hakemleri tebrik etti.

CARLTON YILDIZLAR BADMİNTON LİGİNDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1. N&F CYPRUS SPORTS AKADEMİ

2. LEFKOŞA BADMİNTON KULÜBÜ

3. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

4. ORTADOĞU SPOR K.