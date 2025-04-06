Futbol Tenisi Federasyonu’nun Olağan Genel Kurulu Cuma akşamı gerçekleştirildi. Mevcut başkan Şevket Songur, tek aday olarak katıldığı seçimde üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.
Genel kurulun divan başkanlığını Serhat Deniz üstlenirken, sekreterya görevlerinde Ece Songur ve Emine Özarı yer aldı.
Genel Kurula Akdeniz Spor, Bekiroğulları, Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ortaköy Spor Kulübü ve Girne Halk Evi katıldı.
Yapılan seçimle birlikte Şevket Songur, yeni dönemde de Futbol Tenisi Federasyonu’nun başkanlık görevini sürdürecek.
Şevket Songur başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurulları da belirlendi.
Yönetim Kurulu
Başkan - Sevket Songur
As başkan - Serhat Deniz
Genel sekreter - Ece Songur
Mali sekreter - Hişam Tarazi
Faal Üye
Zeliş Sipahi
Emine Özarı
Emine Tarazi
İlayda Songur
Mert Odabaşı
Denetleme Kurulu
Hasan Bekiroğulları
Talia Songur
Hüsniye Sineli
Ceza Kurulu
Furkan Tarazi
Kuday Kaya
Berke Semerci
Havva Ezer