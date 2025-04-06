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Futbol Tenisi Federasyonu’nun Olağan Genel Kurulu Cuma akşamı gerçekleştirildi. Mevcut başkan Şevket Songur, tek aday olarak katıldığı seçimde üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulun divan başkanlığını Serhat Deniz üstlenirken, sekreterya görevlerinde Ece Songur ve Emine Özarı yer aldı.

Genel Kurula Akdeniz Spor, Bekiroğulları, Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ortaköy Spor Kulübü ve Girne Halk Evi katıldı.

Yapılan seçimle birlikte Şevket Songur, yeni dönemde de Futbol Tenisi Federasyonu’nun başkanlık görevini sürdürecek.

Şevket Songur başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurulları da belirlendi.

 

Yönetim Kurulu

Başkan - Sevket Songur

As başkan - Serhat Deniz

Genel sekreter - Ece Songur

Mali sekreter - Hişam Tarazi

Faal Üye

Zeliş Sipahi

Emine Özarı

Emine Tarazi

İlayda Songur

Mert Odabaşı

Denetleme Kurulu

Hasan Bekiroğulları

Talia Songur

Hüsniye Sineli

Ceza Kurulu

Furkan Tarazi

Kuday Kaya

Berke Semerci

Havva Ezer