Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: İbrahim Güder (Bahçeli SK)

2 Maç: Ahmet Kuran (Akova Vuda TÇB), Görkem Yahat (Büyükkonuk SKD), Mehmet Dağal (Bafra SK)

3 Maç: Emre Sünmez (Büyükkonuk SKD)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Selim Seydan (Şifa Cons. Akdeniz KSD)

3 Maç: Hüseyin Sadrazam (Şifa Cons. Akdeniz KSD)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Doğukan Özdurak (Yedidalga SK), Hasan Yumuşak (Saka SK), İbrahim Çelik (Tatlısu Seracılar GSK), Emre İmam (Ali Can Gül SAD), Fevzican Şahin (Mutluyaka HSK), Salih Sakallı (Pergama SD), Sami Ergazi (Çayönü SK)

Hakan Bulut (Akova Vuda TÇB), Egehan Karadağ (Boğaziçi SK)