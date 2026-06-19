Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ediyor. BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu 6. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

1.GRUP

20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00

Gayretköy GS – Doğancı SK, Gayretköy Stadı, Burak Yiğit

21 Haziran Pazar, Saat 18:00

Serhatköy SK – Yedidalga SK, Zümrütköy Stadı, Arif Malek

Akçay SK – Bostancı Bağcıl SK, Mustafa Üçöz Stadı, Abdülkadir Karadağ

2. GRUP

20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00

Dika SK – Gaziköy SK, Kırıkkale Stadı, Serkan Özdenkci

21 Haziran Pazar, Saat 18:00

Alayköy Gençlik SK – Lefkoşa SKD, Gönyeli Stadı, Halil Atlar

Demirhan SK (Bay)

3.GRUP

20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00

Yeşiltepe Ilgaz – Kayalar SK, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Cenk Aras Özfuttu

Saka SK – Göksu SD, Şehit Şevket Kadir Stadı, Yusuf Atlar

21 Haziran Pazar, Saat 18:00

Çamlıbel SK – Akdeniz KSD, Raif Rauf Denktaş Stadı, İbrahim Katmer

4.GRUP

20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00

Tatlısu Seracılar GSK – Bahçeli SK, Rauf Raif Denktaş Stadı, İsmail Ercan

21 Haziran Pazar, Saat 18:00

Taşkent – Dağyolu 15 Ağustos Şehitler Stadı, Yusufcan Dönder

5.GRUP

20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00

Korkuteli SD – Pergama SD, Dörtyol Stadı, Emirhan Yılmaz

21 Haziran Pazar, Saat 18:00

Sinde ASK – Mutluyaka HSK, İnönü Stadı, Furkan Türk

Yenişehir SK – Çayönü SK, Necip Halil Kartal Stadı, Rıdvan Çetinkaya

6.GRUP

20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00

Serdarlı GB – Civisil SK, 14 Ağustos Stadı, Furkan Türk

21 Haziran Pazar, Saat 18:00

1461 İskele Trabzonspor – Akova Vuda, Ş. Eren Bülbül Stadı, Mehmet V. Çelik

Gönendere ŞSKSK – Boğaziçi SK, 3 Şehitler Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

7.GRUP

20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00

Ergazi GSK – Kumyalı SK, Cumhuriyet Stadı, Şahin Coşkun

Mehmetçik TÇBSK – Bafra SK, Mehmetçik Stadı, Mehmet Volkan Çelik

21 Haziran Pazar, Saat 18:00

Büyükkonuk SD – Yedikonuk SK, Mehmetçik Stadı, Serdar Gürpınar