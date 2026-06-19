Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ediyor. BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu 6. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
1.GRUP
20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00
Gayretköy GS – Doğancı SK, Gayretköy Stadı, Burak Yiğit
21 Haziran Pazar, Saat 18:00
Serhatköy SK – Yedidalga SK, Zümrütköy Stadı, Arif Malek
Akçay SK – Bostancı Bağcıl SK, Mustafa Üçöz Stadı, Abdülkadir Karadağ
2. GRUP
20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00
Dika SK – Gaziköy SK, Kırıkkale Stadı, Serkan Özdenkci
21 Haziran Pazar, Saat 18:00
Alayköy Gençlik SK – Lefkoşa SKD, Gönyeli Stadı, Halil Atlar
Demirhan SK (Bay)
3.GRUP
20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00
Yeşiltepe Ilgaz – Kayalar SK, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Saka SK – Göksu SD, Şehit Şevket Kadir Stadı, Yusuf Atlar
21 Haziran Pazar, Saat 18:00
Çamlıbel SK – Akdeniz KSD, Raif Rauf Denktaş Stadı, İbrahim Katmer
4.GRUP
20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00
Tatlısu Seracılar GSK – Bahçeli SK, Rauf Raif Denktaş Stadı, İsmail Ercan
21 Haziran Pazar, Saat 18:00
Taşkent – Dağyolu 15 Ağustos Şehitler Stadı, Yusufcan Dönder
5.GRUP
20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00
Korkuteli SD – Pergama SD, Dörtyol Stadı, Emirhan Yılmaz
21 Haziran Pazar, Saat 18:00
Sinde ASK – Mutluyaka HSK, İnönü Stadı, Furkan Türk
Yenişehir SK – Çayönü SK, Necip Halil Kartal Stadı, Rıdvan Çetinkaya
6.GRUP
20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00
Serdarlı GB – Civisil SK, 14 Ağustos Stadı, Furkan Türk
21 Haziran Pazar, Saat 18:00
1461 İskele Trabzonspor – Akova Vuda, Ş. Eren Bülbül Stadı, Mehmet V. Çelik
Gönendere ŞSKSK – Boğaziçi SK, 3 Şehitler Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
7.GRUP
20 Haziran Cumartesi, Saat 18:00
Ergazi GSK – Kumyalı SK, Cumhuriyet Stadı, Şahin Coşkun
Mehmetçik TÇBSK – Bafra SK, Mehmetçik Stadı, Mehmet Volkan Çelik
21 Haziran Pazar, Saat 18:00
Büyükkonuk SD – Yedikonuk SK, Mehmetçik Stadı, Serdar Gürpınar