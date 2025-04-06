Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29. Olağan Kurultayı, Tufan Erhürman'ın yeniden Genel Başkan olmasını ve ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını oy birliğiyle onayladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'ndaki kurultayda demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından da divan oluşturuldu.

Divan Başkanı Ferdi Sabit Soyer, Divan Genel Sekreteri Cemal Türkler, Divan üyeleri Selda Şafak, Dilan Aşan, Meftüne Hocalı, yedek üye ise İsmail Karadayı oldu.

Kurultayda partinin 2.5 yıllık faaliyet ve mali raporları sunularak onaylandı.

Divan Başkanı Soyer, kurultayın açılışında kısa bir konuşma yaparak sadece Kıbrıs’ta değil bölgede ve dünyada barış, demokrasi ve ekonomi açısından zor ve çetin koşullar olduğunu söyledi.

Ortadoğu’da 10 binlerce insanın ölmesinin izlendiğini, gerilimin devam ettiğini ifade eden Soyer, yakında dünya çapında enflasyonist gelişmeler olacağını da belirterek, “Biz enflasyon altında ezilen bir halkken bu gelişmeler üzerimizde tsunami yaratacak” dedi.

Tüm bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda federal çözümü savunmaktan asla geri durulmaması gerektiğini belirten Soyer, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs halklarının barış ve iş birliği içinde yaşamasının önemine dikkat çekti.

“Biz ne yapabiliriz, bizden bir şey olmaz” şeklinde bazı yaklaşımlar olduğunu da ifade eden Soyer, insan ve yurt sevgisinin, barış ve demokrasinin önemini vurguladı.

Soyer sözlerini “Birlik, mücadele ve dayanışma. Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek tamamladı.

-Raporlar

Faaliyet raporu CTP Genel Başkanı Asım Akansoy, mali rapor ise CTP Mali Sekreteri, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler tarafından sunuldu.

-Akansoy

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Eylül 2022- Nisan 2025 döneminde ait faaliyet raporunu sunduğu konuşmasında 1970’de, bu yola Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığını güçlendirmek, kendi ayakları üzerinde duran ve kendi kendine yeten bir toplum oluşturmak, Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüme varmak hedefiyle çıktıklarını, bunun için çalıştıklarını söyledi.

Önümüzdeki ekim ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izlenecek stratejinin belirlenmesi için yoğun bir çalışmaya girildiğini de kaydeden Akansoy, bu kapsamda “Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İletişim Stratejisi” hazırlandığını ifade etti.

Akansoy, kurultaydan hemen ardından ortaklaştırılacak bu strateji üzerinden seçim konseptini belirleyerek çalışmalara başlanacağını, yeni bir dönemi başlatmak, Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturmak, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için yola çıkılacağını söyledi.

CTP’nin Salı akşamı saat 18.00’de, "Sokaktayız, Aydınlık İçin Kol Kolayız” sloganıyla sokakta olacağını da belirten Akansoy, “Evet, bu yol birlikte yürünecek. Yaşasın CTP, yaşasın Kıbrıslı Türk toplumunun varlık mücadelesi, yaşasın demokrasi ve federasyon” sözleriyle tamamladı.

Faaliyet ve mali raporların genel görüşmesinde söz alan olmazken, daha sonra Tufan Erhürman’ın hem CTP Genel Başkanlığı hem de Cumhurbaşkanı adaylığı, alkışlarla onaylandı.

CTP Parti Meclisi de tek aday Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını oy birliğiyle kabul etmişti.