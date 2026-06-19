Yeni sezon öncesi teknik yapılanmasını şekillendiren Lapta Türk Birliği Spor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Hasan Topaloğlu ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulüp yönetimi ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tarafların anlaşma sağlamasıyla birlikte Hasan Topaloğlu, Lapta Türk Birliği’nin yeni teknik direktörü oldu.
Yeni sezonda hedeflerine ulaşmak isteyen Lapta temsilcisi, teknik kadro yapılanmasını Hasan Topaloğlu yönetiminde sürdürmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde takımın hazırlık programı ve kadro planlamasıyla ilgili çalışmalara başlaması bekleniyor