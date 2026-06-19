Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan KTFF BTM Kurulu şu kararları aldı:

Bafra Spor Kulübü’nün, Ergazi GSK – Bafra SK takımlarının İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligi 7. Grup müsabakasına ilişkin itiraz dilekçesi ve müsabaka isim listeleri incelenmiştir. Ayrıca, Bafra Kulübünün Başkan ve yöneticileri Kurul huzurunda dinlenmiştir. Ergazi SK takımı müsabaka isim listesine Bölgesel Terfi Müsabakaları 2’nci Ligi Statüsünde belirtilen kontenjanı aşacak şekilde müsabaka isim listesine 6 oyuncuyu yazması nedeniyle BTM Statüsünün 2/12 maddesi uyarınca hükmen yenik sayılmasına ve müsabaka skorunun Ergazi GSK 0 – Bafra SK 3 olarak tescillenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Yenişehir Spor Kulübü’nün, Sinde ASK–Yenişehir SK takımlarının İnönü Stadı’nda oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligi 5. Grup müsabakasına ilişkin itirazı ve itiraza ekli belgeler ile Müsabaka isim listeleri incelenmiştir. Ayrıca, her iki kulübün Başkan ile Yenişehir SK yöneticileri kurul huzurunda dinlenmiştir. Sinde ASK takımının Başkanı Türker Kasapoğlu, söz konusu futbolcunun Güney Kıbrıs’ta bu sezon resmi müsabakalarda görev aldığı hususunda kulübün bilgisi bulunmadığı, bu konuda kulübe herhangi bir bildirim yapılmadığı, tamamen iyi niyet çerçevesinde müsabakada süre verildiği bilgileri kurulumuza aktarılmıştır. Devamla bu durumun kulüp tarafından kasıtlı veya talimatları ihlal etmeye yönelik bir davranış olmadığı, ilgili talimat kapsamında verilecek her türlü karara saygı duyulacağı tarafımıza aktarılmıştır.

Tüm bunların ışığında, Sinde ASK takımı müsabakada 116085 lisans numaralı Mehmet Ergen’in Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu U19 Lig’inde Aspis takımında oynadığı halde, Sinde ASK–Yenişehir SK maçında yönetmeliğe aykırı maç kadrosuna yazıp söz konusu maçta süre almasını sağlayarak talimatlara aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir. Bu sebeple KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 8. Maddesi’nin ihlalinden dolayı Müsabaka Talimatının 24. Maddesinin H bendi ve müsabaka talimatı madde 25/4 uyarınca 13/06/2026 tarihinde oynanan Sinde ASK-Yenişehir müsabakasında Sinde ASK takımının hükmen yenik sayılmasına ve karşılaşmanın Sinde ASK 0 – Yenişehir SK 3 şeklinde tescil edilmesine oy birliği ile karar verilir.