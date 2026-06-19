Birinci Lig kulübü Yeniboğaziçi’nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Genel Kurulu sonrasında, üyeleri büyük desteğiyle yeniden başkanlığa seçilen Başkan İbrahim Özişleyen ve yönetim kurulumuz görev dağılımını tamamladı.
Altyapı, tesisleşme ve sportif başarı hedeflerini daha ileriye taşımak adına, güçlü ve dinamik bir ekiple yeni döneme başlayacak olan İbrahim Özişleyen Başkanlığı’ndaki yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oldu:
Asbaşkanlar: Ahmet Doygundağ, Arif Tuğce
Genel Sekreter: Enver Bayramoğluları
Mali İşler Sorumlusu: Hulus Mullacuma
Sporcu Sorumluları: İbrahim Gökova, Ulaş Mullacuma
Altyapı Sorumluları: Muharrem Aşcıoğlu, Sıdıka Özişleyen, Sevtap Rıylı
Federasyon Sorumlusu: Serhan Alihan
Tesis Sorumluları: Yusuf Ercen, Zübeyir Tilki, İbrahim Özerinç
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumluları: Mustafa Yıldızçoban, Ahmet Kuşaf
ÖZERİNÇ’LE DEVAM
Öte yandan Yeniboğaziçi’nde İbrahim Özişleyen başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk icraat olarak teknik adamı belirledi. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Yeniboğaziçi A Takımında görev yapmış olan Abdullah Özerinç yeni sezonda da görevine devam edecek. Camianın içerisinden yetişmiş olan Abdullah Özerinç, yıllarca alt yapıda görev yapmış olmasından dolayı alt yapıdaki genç futbolcuları da A Takıma kazandırmayı hedefleyecek.