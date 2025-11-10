Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, sezon başından beridir talimatlara aykırı şekilde sahaya geç çıkan kulüplerle ilgili olarak açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak, futbol müsabakalarının düzenli, adil ve disiplinli bir şekilde yürütülmesi en temel önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda, son dönemde bazı kulüplerin müsabakalara geç çıkması nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 24. Maddesi gereğince gerekli disiplin işlemleri başlatılmıştır.

Bu çerçevede China Bazaar Gençlik Gücü, Lefke TSK, Cihangir GSK, Yenicami AK ve Doğan Türk Birliği kulüpleri, ilgili madde uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur ki, ilk aşamada kulüpler hakkında sevk işlemleri yapılmış olup, bundan sonraki süreçte benzer ihlallerin tekrarı halinde sadece kulüpler değil, aynı zamanda ilgili takımların teknik direktörleri / antrenörleri de disiplin kapsamına alınacak ve gerekli sevk işlemleri yapılacaktır.

KTFF olarak tüm kulüplerimizin Disiplin Talimatı’na ve müsabaka düzenine azami özen göstermesi beklenmektedir. Talimat hükümleri doğrultusunda, ihlallerin tespiti halinde her türlü disiplin cezası uygulanacaktır.

Federasyonumuz, futbolun saygınlığını, düzenini ve fair-play ruhunu korumak adına gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.

Saygılarımla,"