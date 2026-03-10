NECATİ KÜLAHLILAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Futbol Şampiyonası tamamlandı. Final maçı sonunda 19 Mayıs Türk Maarif Koleji şampiyon oldu.

Organizasyonun üçüncülük ve final maçları Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda oynandı. Üçüncülük maçında yarı finalleri mağlubiyetle tamamlayan Esin Leman Lisesi ile Polatpaşa Lisesi karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada rakibine seri penaltı atışları sonunda 4-3 üstünlük kuran Polatpaşa Lisesi üçüncü oldu.

Final mücadelesinde ise 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ile Namık Kemal Lisesi karşılaştı. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ilk yarıyı Kaya Bahadır’ın ayağından bulduğu golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı başında Namık Kemal Lisesi kazandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Mücadelede başka gol olmayınca 19 Mayıs Türk Maarif Koleji şampiyon oldu.