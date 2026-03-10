Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Selim Kaynarca, Furkan Türk

C.B. Gençlik Gücü: Ozan, Adil, İsmail, Ahmet, Hasan, Mustafa Kemal(Arif), Ünal, Fofana, Mustafa Sakallı, Jibril, İssiaka Bamba

Lefke: İrfan, Aykut, Kaan, Mustafa Tahsildaroğlu, Arda, Seydi, Amstrong Chidi, Mustafa Süzgen(Süleyman), Yılmaz(Gökhan), Kouassi, Fourmy.

Goller: Dk. 11 Hasan (C. B Gençlik Gücü), Dk. 36 ve 62 Fourmy (Lefke)

Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında China Bazaar Gençlik Gücü ile kupanın son şampiyonu Lefke karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Ali Özer’in yaptığı mücadelede rakibi GG karşısında geriye düştüğü maçta 2-1’lik skorla mağlup eden Lefke, evinde oynayacağı rövanş için avantajlı skoru elde etti.

Ev sahibi Gençlik Gücü 11. dakikada Hasan Akkuyu ile öne geçti. 36. dakikada Lefke Christopher Fourmy’nin golüyle ilk yarı 1-1 tamamlandı. 62. dakikada yine Fourmy’nin kaydettiği gol maçı 2-1’lik skorla Lefke’ye kazandırdı.

Çeyrek finalin ikinci maçı Lefke’nin ev sahipliğinde 1 Nisan tarihinde oynanacak.