Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci, sekiz takımı Disiplin Kurulu’na sevk etti. Süper Lig’den Yenicami, Doğan Türk Birliği, Lefke, Cihangir, Esentepe, China Bazaar Gençlik Gücü, takımları karşılaşmalara geç çıkmaları nedeniyle, 1. Lig’den Türk Ocağı ise takım kadrosunda bulundurması gereken yabancı sayısına uymadığı iddiasıyla Binatlı’nın itirazı kapsamında, BTM 1. Lig ekibi Türkmenköy ise rakibi Güvercinlik’in itirazı nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.

Disiplin Sevki ile ilgili alınan kararlar şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 10.11.2025 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

1) AKSA Süper Lig’de 09.11.2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 23226 maç numarası ile oynanan Yenicami AK – Doğan Türk Birliği karşılaşmasında KTFF Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası’na aykırı harekette bulunan Yenicami AK ve Doğan Türk Birliği takımlarının KTFF Disiplin Kurulu’na sevkine,

2) AKSA Süper Lig’de 09.11.2025 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda 23224 maç numarası ile oynanan Lefke TSK – Cihangir GSK karşılaşmasında KTFF Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası’na aykırı harekette bulunan Lefke TSK ve Cihangir GSK takımlarının KTFF Disiplin Kurulu’na sevkine,

3) AKSA Süper Lig’de 09.11.2025 tarihinde Esentepe Erdal Barut Stadı’nda 23227 maç numarası ile oynanan Esentepe KKSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK karşılaşmasında KTFF Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası’na aykırı harekette bulunan China Bazaar Gençlik Gücü TSK takımının KTFF Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir.

4) AKSA 1.Lig’’in 8.haftasında 08.11.2025 tarihinde 23344 maç numarasıyla oynanan Türk Ocağı Limasol SK – Binatlı YSK karşılaşması ile ilgili olarak Binatlı YSK, Türk Ocağı Limasol SK’nın KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24. Maddesi’nin (g) bendini ihlal ettiği iddiasıyla başvuruda bulunmuştur. Yapılan itiraz kapsamında ilgili karşılaşmanın KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

5) Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’in 1.haftasında 08.1102025 tarihinde 23814 maç numarasıyla oynanan Güvercinlik İYSK – Türkmenköy ASK karşılaşması ile ilgili olarak Güvercinlik İYSK, Türkmenköy ASK’ın KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24. Maddesi’nin (f) bendini ihlal ettiği iddiasıyla başvuruda bulunmuştur. Yapılan itiraz kapsamında ilgili karşılaşmanın KTFF BTM Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.”