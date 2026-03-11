Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Arif Malek, Abdülkadir Karadağ

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Mert, Emre, Süleyman(Papa Demba), Gökcan(Atay), Mehmet Gürlü, Doğukan(Mehmet Çavuş), Badiane(Nevzat), Hüseyin, Abacar Sarr, Remzi.

Cihangir: Türkan, Selçuk, Yusuf, Uğur(Berhan), Berkem, Sercan(Hakan), Hasan, Meye, Ali, Ebuka, Babacar(Bilal)

Goller: Dk. 48 Babacar ve Dk. 55 Ali (Cihangir)

Kıbrıs Kupası Çeyrek Final ilk maçında Mağusa Türk Gücü ile Cihangir kozlarını Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda paylaştı.

Utku Hamamcnıoğlu’nun yönettiği maçın ilk devresi karşılıklı ataklar 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Cihangir takımı devre arasında soyunma odasına gitmeye çalışırken yabancı futbolcusu Samson Ebuka özelinde başlayan tepkiler nedeniyle tüm takım Teknik Direktör Ali Oraloğlu'nun çağrısı üzerine devre arasını polis kordonu altında saha ortasında yaptı.

İkinci devreye iyi başlayan konuk Cihangir, sağdan Ebuka’nın yaptığı ortada MTG defansından seken topla buluşan Babacar topu ağlara gönderdi. 0 – 1

Bu golün sonrasında berberlik için yüklenen MTG gol ararken, kalesinde 2. Golü de gördü. 55. Dakikada hızlı gelişen Cihangir atağında Ebuka’nın pasıyla sağ kanattan MTG ceza sahasına giren Ali kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 – 2

Geriye kalan dakikalarda MTG’nin gol çabaları fayda etmedi ve karşılaşma MTG 0 – Cihangir 2 şeklinde tamamlandı. Turun rövanşı 1 Nisan’da oynanacak.