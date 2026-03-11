Stat: Erdal Barut Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Halil Atlar, Emirhan Yılmaz

Esentepe: Can Adnan Beyazgül, Tuğra Kılıç, Burak Üstün (Dk.59 Nehir), Oladimeji Adewole (Dk.71 Kaya M. Bahadır), Ege Can Açıkportalı (Dk.59 Lukman), Salih Karal (Dk.59 Mehmet Ada), Semih Arslan (Dk.85 Abdulsamed), Benjamin Bieleu, Sulyman Abdulganiyu, Mustafa Soytürk, Sander Brauer Ersoy

K. Kaymaklı: İdris Yekli (Dk.41 Süleyman), Boran Cevat Esenler, Sena Develioğlu, Derviş Yönlüer (Dk.46 Deran Çöllo), Quentin Debouto (Dk.83 Turgut K. Çoban), Pape Marega, Arcan Erçelik, Alpay Yıldırımer, Nana Kumah (Dk.46 Arda Kortay), Kadir Çetinkaya, Emre Nazik (Dk.46 Arda Sözcü)

Goller: Dk.29 Salih Karal (Esentepe) – Dk.54 Boran C. Esenler, Dk.63 Quentin Debouto (K. Kaymaklı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final ilk maçında Esentepe ile Küçük Kaymaklı karşılaştı.

Kerem Eran’ın yönettiği ve Erdal Barut Stadı’nda oynanan mücadelede konuk Kaymaklı geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak rövanş için avantaj elde etti.

Karşılaşmada Esentepe’nin golü 29. dakikada Salih Karal’dan gelirken, Küçük Kaymaklı’nın gollerini 54. dakikada Boran Esenler ve 63. dakikada Debouto filelere gönderdi. Turun rövanşı 1 Nisan’da oynanacak.