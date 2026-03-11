Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi gerçekleştirildi.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılan kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulüp yetkilileri katıldı.

Kura çekimi TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak tarafından gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 grupta ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü adlarını çeyrek finale yazdırdı. Kura çekiminde Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor seri başı, Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe, Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Trabzonspor seri başı avantajını alamayan takımlar olarak yer aldı.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 21, 22 ve 23 Nisan'da, yarı final karşılaşmaları ise 12, 13 veya 14 Mayıs'ta tek maç üzerinden yapılacak. Organizasyonda şampiyon ise 24 Mayıs Pazar günü yapılacak final maçında belli olacak.

Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray ve Samsunspor, çeyrek finale çıkmaları durumunda Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçları 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak. Bu durumda kupadaki çeyrek final maçları ileri atılacak. İki ekip Avrupa'ya veda etmeleri durumunda ligdeki erteleme müsabakaları 7, 8 veya 9 Nisan'da oynanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Samsunspor-Trabzonspor

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe

Yarı final

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde gerçekleşti:

Galatasaray/Natura Dünyası Gençlerbirliği-Samsunspor/Trabzonspor

Beşiktaş/Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor/Fenerbahçe