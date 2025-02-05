Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti.

Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

GÜRSOY YALÇIN'IN HAYATI

Sergen Yalçın’ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, ağabeyi gibi futbol dünyasının içinde olan bir kişiydi.

1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş’ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor’da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı.

Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.