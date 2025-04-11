BTM İkinci Ligde 2025 sezonunda şampiyonluk hedefinde olacak olan Serdarlı Gençlerbirliği’nde Mete Sağır başkanlığındaki yönetim kurulu dayanışma gecesi organize etti.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kenetlenen Serdarlı Gençlerbirliği’nde yönetim kurulu “Gün Birlik Olma Günü” sloganıyla camiayı Derin Mevzu Meyhanesinde düzenlenen gecede bir araya getirdi.

Yoğun katılımın olduğu geceyi Hüseyin Kıral sunarken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, milletvekili Hasan Taçoy, Geçitkale Serdarlı Belediye başkanı Halil Kasım, Geçitkale Spor Kulübü başkanı Ahmet Kadı geceye katılanlar arasındaydı.

Serdarlı Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı Mete Sağır’ın konuşmasıyla başlayan gecede müzik eşliğinde eğlenceli saatler yaşanırken, Hüseyin Kıral’ın sunuculuğunda kulübe maddi katkı da toplandı. Gecede Serdarlı Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne 1,000,000 TL (Bir Milyon TL) maddi katkı yapıldı.