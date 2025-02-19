Kent Orman Yaşam Atölyesi Multidisipliner Mekansal Planlama Eğitimi’nin dün başlayan ikinci oturumu, 22 Şubat’a kadar devam edecek.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yer alan etkinlikte, “Yeşil ve Planlı Bir Girne İçin Akademik Buluşma” basın toplantısı da düzenlendi.

Girne Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırmalar ve Geliştirme Merkezi’nin iş birliğiyle düzenlenen ikinci oturum hakkında düzenlenen basın toplantısına, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Proje Koordinatörü/ Kent Orman Yaşam Atölyesi Kurucusu Dr. Nejla Kılınç, DAÜ Kent - AG Merkez Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve Akademisyen Doç. Dr. Nevter Zafer, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Asilsoy, Girne Belediyesi Projeler Bölümü Sorumlusu Yüksek Mimar Anıl Çağdan katıldı.

Girne Belediyesi hudutlarında yer alan 20 Temmuz Stadyum bölgesinin pilot bölge olarak belirlendiği proje, kentsel yoğunlaşma içerisinde şehrin yeşil alanlarla buluşmasını sağlamak için akademik ve bilimsel çalışmaları kapsıyor.

Programa, Türkiye’nin dört farklı üniversitesinin Şehir ve Bölge Planlama ve Orman Mühendisliği bölümlerinden seçilen 8 öğrenci ile KKTC üniversitelerinden seçilen 8 öğrenci olmak üzere toplam 16 öğrenci ve birçok eğitmen katılım gösteriyor. Disiplinler arası bir yaklaşımla gerçekleştirilecek eğitimlerde, teorik bilgilerin sahadaki uygulamalarla desteklenmesi hedefleniyor.

Girne’de 2010 yılında hayata geçirilen kat artırımı ile Girne’nin tahmini olarak 10 yıllık bir nüfus alma ve yüksek bina inşaat süreci yaşadığını hatırlatan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, şu anda bu plansızlığın komplikasyonlarının herkesçe yaşandığının altını çizdi.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek saha çalışmalarının yapılacağı bölge hakkında bilgi veren Şenkul, projenin tamamlanmasının Girne Belediyesi’nin kurumsal bilgi dağarcığına katkı sağlayacağını, buna ek olarak sonuçlanan projenin ilgili alana uygulanması imkanın doğacağını belirtti.

Bir şehri ileriye taşımanın o şehri insanların sevmesinden geçtiğine dikkat çeken Şenkul, bu ve benzer projeler ile bunun sağlanabileceği ve şehrin gelişebileceğini vurguladı. Girne ve İskele gibi şehirlerde plansızlıkların sonuçlarının yaşandığına dikkat çeken Şenkul, en büyük korkusunun Karpaz için de benzeri bir durum yaşanması olduğuna değindi.

Şenkul, bu bağlamda ivedi olarak Karpaz’ın kalıcı şekilde korunmasını sağlayacak bir plan hayata geçirilmemesinin ülkenin büyük bir kayıp yaşamasına neden olacağının altını çizdi.

Sürdürülebilirliğin de oldukça önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Şenkul, şehir planlamada sürdürülebilirliğin de eyleme dahil edilmesi zorunluluğuna işaret etti. Benzer sorunların Avrupa şehirlerinde de görüldüğüne vurgu yapan Şenkul, plansızlığın global bir sorun olamaya başladığını açıkladı. Şenkul, bu sorunların ancak ilim ve bilim ışığında çözülebileceğine işaret ederken, bu anlamda projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.