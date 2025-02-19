Rum Elektrik Kurumu, halkın elektrik talebini, acil durum konuşlandırması için yedek ünite bulunmadığından, yenilenebilir enerji kaynakları ve KKTC'den alınan 25 megavatla karşıladı.

Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başta olduğu dönemde kararlaştırılan ve uygulanan Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde iki elektrik şebekesinin bağlanmasıyla KKTC’den elektrik sağlandığını kaydeden gazeteye göre, Rum tarafındaki yetkililer yarından sonra havanın daha da soğuyacak olmasına bağlı olarak elektrik konusunda daha kötüsünün yaşanabileceği endişesi yaşıyor.

Dikelya’daki bir ünitenin yeniden faaliyete geçmesinin aynı zamanda Vasiliko’daki santralde küçük bir güç artışı yaşanmasının an meselesi olduğunu kaydeden gazete, periyodik ve dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanmasının ihtimal dahilinde bulunduğunu belirtti.

Tüketilen elektrik enerjisinin 952 megavat olduğu pazartesi akşamı limitlerine ulaşan elektrik üretiminin 925 megavat civarına düştüğünü kaydeden gazete, KKTC’nin elektrik şebekesinden 25 megavat, yenilenebilir enerji kaynaklarından da yaklaşık 30 megavat elektrik sağlandığını vurguladı.

Elektrik Kurumu birimlerinden elde edilebilecek maksimum üretimin 1.023 megavat olduğu ancak Dikelya elektrik santralinde meydana gelen ek bir arıza nedeniyle kapasiteninj 60 megavat kadar düştüğüne işaret edildi.