Gönyeli'de meydana gelen "Şiddet Tehdidi, Cinsel Taciz, Darp, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavrı Hareket" suçlarından tutuklanan Ufuk Murat Gezer dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu olguları aktardı.

Polis, zanlının 28 Mart 2026 tarihinde saat 23:45 raddelerinde eski sevgilisinin Gönyeli'de bulunan evine barışmak istediği gerekçesi ile giderek, ikametgahın giriş kapısını yumruklayıp tekme atarak apartman merdiven boşluğunda makul mazereti olmaksızın yüksek sesle “bu kapıyı açmak zorundasın" diyerek bağırıp rahatsızlık yaparak giriş kapısını itip zorla içeriye girerek, mülke tecavüz ettiğini söyledi. Polis, zanlının eve girdikten sonra eski kız arkadaşını elleri ile ittirip saçlarından tutup yerde sürükleyerek darp ettiğini, ona hitaben "Seni parça parça yaparım, Gel seni tuvalete götüreceğim. Boğacağım seni burada, Benden bir adım gidemeyeceksin. Seni öldürürüm, Bir daha üstüme gel seni öldürürüm, ikiye bölerim seni" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti. Polis Çavuşu Aykut Özkan, zanlının eski sevgilisine küfür ederek, cinsel tacizde bulunduğunu da söyledi. Zanlının 2 Nisan 2026 tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, aynı gün itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini belirtti. Polis, olay başladıktan bir süre sonra müştekinin tasarrufundaki cep telefonu ile konuşulan sözleri ses kaydı olarak kayıt altına alıp polise ettiğini, gerekli ses analizi çalışması başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının 9 Aralık 2019-24 Ocak 2020 ve 28 Ocak 2020 tarihlerinde başka bir kadına karşı benzer nitelikte şiddet tehdidi suçlarından teminata bağlandığını ancak mahkemenin vermiş olduğu ıspat-ı vücut şartlarına uymadığından 2 kez aleyhine mahkeme emrine riayetsizlik dosyası da tanzim edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 2024 yılında bu suçlardan hapislik cezası alıp KKTC'den ihraç edildiğini ancak af kapsamında ihracı kaldırıldığından tekrar geri geldiğini, serbest kalması halinde teminat şartlarına riayet etmeyerek davasında hazır bulunmayacağını, ayrıca benzeri suçları işlemeye devam etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu kaydetti. Polis, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu da belirterek, davalarında hazır bulunmasının sağlanması için cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.