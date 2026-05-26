Girne’ye bağlı Doğanköy bölgesinde uzun yıllardır kamuya ait bir evin izinsiz şekilde kullanıldığı ortaya çıktı. İddialara göre, zanlılar Ziya Düşünmez ile Sibel Kol’un herhangi bir resmi hak veya belgeye sahip olmadan İskan Dairesi’ne ait evi yaklaşık 15 yıldır işgal ettiği belirlendi.

İskan Dairesi’nin yaptığı şikâyet sonrası harekete geçen polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yalnızca “kanunsuz işgal” değil, uyuşturucu şüphesini güçlendiren bulgular da ortaya çıktı.

KAPIYI AÇMADILAR, TEBLİGATLARI YILLARCA REDDETTİLER

Özel Soruşturma Birimi’nde görev yapan polis memuru Kemal Berro, dün mahkemede verdiği ifadede zanlıların uzun süredir gönderilen resmi tebligatları kabul etmediğini söyledi.

Polisin verdiği bilgiye göre ekipler Mayıs ayında defalarca eve giderek zanlıların tahliye edilmesini sağlamaya çalıştı. Ancak tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Zanlıların ne kapıyı açtığı ne de resmi bildirimleri teslim aldığı ifade edildi.

Polis, kamu malı olan evin yıllardır yasa dışı şekilde kullanıldığı yönündeki iddiaların ardından soruşturmanın genişletildiğini belirtti.

BAHÇEDEKİ MAVİ IŞIK POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli detay ise evin bahçesinde görülen özel ışık sistemi oldu. Polis ekipleri, uyuşturucu yetiştiriciliğinde sıkça kullanıldığı belirtilen mavi ışık düzeneğini fark etti.

Bu gelişme üzerine operasyon kararı alındı. Kurulan özel ekip sabah saatlerinde adrese baskın yaptı. Polis kapıyı açan zanlıları gözaltına alırken, evde yapılan aramada cam kavanoz içerisinde henüz miktarı belirlenemeyen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen maddenin türü ve miktarının yapılacak laboratuvar incelemesi sonrasında netleşeceği öğrenildi.

MAHKEMEDE TUTUKLULUK TALEBİ

Polis memuru, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve alınması gereken çok sayıda ifade bulunduğunu söyledi. Ayrıca evde uyuşturucu üretimi yapılıp yapılmadığının da araştırıldığını kaydetti.

Davaya bakan Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.