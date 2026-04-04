Hız sınırının üzerinde yönetimindeki araçla takla atıp olay yerinden kaçan Abderrahmene Mohamme Charef’in tutukluluğu uzatıldı

Girne Alsancak Çevre Yolu’nda 30 Mart tarihinde, sabaha karşı meydana gelen korkunç kazada öğrenci ehliyetiyle araç kullanan zanlı Abderrahmene Mohamme Charef, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce orta refüje, ardından çelik bariyerlere çarparak takla attı. Anayolda ters dönen araç 94 metre sürüklenerek taş duvara çarparak durabildi.

Korkunç kazanın ardından zanlı, araçta bulunan üç genç kız ağır yaralı halde bırakıp kaçtı.

Polisin takibi sonucu Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklanan zanlı, ek tutukluluk talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ağır yaralanan 18 yaşındaki genç kız yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı.

Girne Trafik Şube’de görevli polis memuru Meliz Kemik, zanlının yönetimindeki aracın hız sınırının üzerinde olduğunun tahmin edildiğini kaydetti. Polis, yapılan sorgulamada kazada yaralanan genç kızlardan birinin taburcu edildiğini, diğer yolcunun kollarında kırıklar olduğunu ve Ortopedi Servisinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Kaza yapan araçta ağır yaralanan 18 yaşındaki M.Y.’nin kafatası, sol kolu, çene ve kalça kemiklerinde çoklu kırıklar meydana geldiğini kaydeden polis, beyin kanaması geçiren genç kızın yoğun bakımda uyandırılmaya çalıştırıldığını ancak tepki vermediğini söyledi. M.Y.’nin solunum cihazına bağlandığını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Mine Gündüz, zanlının hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.