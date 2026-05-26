Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, “Sirkat”, “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamalarından yargılandığı davadan beraat etti.

Ahmet Latif ve beraberindeki üç belediye personeli, Akdoğan’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne ait aktif durumda olmayan eski süt fabrikası binasının damında bulunan 8 bin TL değerindeki, 10 tonluk su tankını sökerek belediyenin zimmetine geçirdikleri iddiasıyla yargılanıyordu.

Latif ve beraberindeki üç belediye personeli dün görüşülen davada suçsuz bulunarak beraat etti.

İskele Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti kararını beraat yönünde açıkladı.

Davanın kararının açıklanmasının ardından duygusal anlar yaşandı, Ahmet Latif gözyaşlarına hakim olamadı. Mahkeme önünde kısa bir açıklama yapan Latif, şu ifadeleri kullandı:

“Gözyaşlarıma hakim olamadığım için kusuruma bakmayın. Eşime çocuklarıma bin bir türlü hakaret ettiler. Anlatacak çok şey var. Fakat yerel yönetimlerin hizmetlerle ilgili çok daha önemli işleri var. Bu dava sürecinde insafsızca 6 senemiz gitti. Herkesin takdir etti Mesarya’yı yaratmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

Ahmet Latif, davanın kendisi ve ailesi üzerinde ağır bir yük yarattığını söyledi. “Altı yıl gibi uzun bir süreyi kapsayan bir davanın sonuna geldik” diyen Latif, Süreç boyunca en çok ailesinin yıprandığını ifade ederek, kendisi için hiçbir şey yapmadığını ve buna inandığını söyledi.

Ahmet Latif, beraat kararından dolayı yargıya da teşekkür ederek, kararın kamu vicdanı açısından önemli olduğunu vurguladı. Süreç boyunca suçsuz olduğuna inandığını belirten Latif, “Aksi bir karar çıkacağına kesinlikle inanmazdım” dedi.

Süreç boyunca hem siyasi hem de kişisel olarak hedef alındığını savunan Latif, yaşananların kendisini, eşini, çocuklarını ve yakın çevresini yıprattığını söyledi. “Altı senemiz gitti bizim. Karımla, çocuklarımla, sevenlerimle, partimle hep uğraştırdılar” diyen Latif, bu konuyla ilgili son kez konuştuğunu da ifade etti.

Ahmet Latif, açıklamasının sonunda bundan sonra enerjisini yeniden hizmete vereceğini söyledi. Mesarya için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Latif, “Herkesin takdir ettiği Mesarya’yı yaratmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.