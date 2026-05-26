Dikmen’de park yeri yüzünden iki komşu arasında çıkan tartışma mahkemeye taşındı. Yurt dışında İngilizce öğretmeni olan isminin baş harfleri B.Ö., komşusunun kapısına defalarca elleri ile vurup tehdit ettiği iddiası ile tutuklandı, Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Aleyhine ‘Şiddet kullanma tehdidi’, ‘Rahatsızlık’ ve ‘İthali lisan’ suçlamaları getirilen zanlı B.Ö., teminat talebiyle dün çıkarıldığı mahkemede yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı.

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru Cansu Biga, olayın olgularını mahkemeye aktardı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Soruşturma memuru Cansu Biga, Dikmen’de zanlı ve müşteki arasında araç park yeri yüzünden çıkan tartışma sonrası, zanlının müştekinin evinin kapısına elleri ile defalarca vurarak, “Yüzsüz şerefsiz kendi arabamı da seninkini de yakacam” ifadelerini kullandığı iddiası ile tutuklandığını anlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talebinde bulundu.

Söz hakkı alan B.Ö., gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. B.Ö., tatil amaçlı geldiğini, diyalog kuramadığı komşusu ile konuşmak için gittiğini iddiaları asla kabul etmediğini belirterek, “Muhatap aradığım için kapısını çaldım, suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışı yasağı koyulursa Pazartesi görevimin başında olamam burada olduğum için utanç duyuyorum” dedi.

Yargıç Murat Soytaç, yapılan beyanların ardından dosyanın hızlı bir şekilde sonuçlanması için savcılık ile gerekli irtibatın sağlanması hususunda emir verdi. Soytaç ayrıca B.Ö.’nün davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 40 Bin TL nakit KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalayarak serbest kalmasına emir verdi.