Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda önceki gün kaza yapan 24 yaşındaki alkollü sürücü Ertunç Sayıner tutuklandı.

Önceki gün saat 11.00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde, Ertunç Sayıner,180 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PN 975 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Alayköy çemberine yaklaştığında, direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjdeki kaldırım üzerine çıktı ve aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Ertunç Sayıner, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

“Polisi Darp Görevinden men Sarhoşluk Rahatsızlık İtale-i Lisan Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçlarından tutuklanan Ertunç Sayıner dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Duran Dal olguları aktardı.

Polis, 24 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.50 raddelerinde Alayköy çemberinde yapmış olduğu alkollü trafik kazası ile ilgili olarak Gönyeli Polis Karakolunda bulunan zanlının alkolü araç kullanmak suçundan kendisine bildirim yaptıktan sonra tutuklamaya çalışan polis memurunu nefesinde %180 promil alkolü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette eliyle çenesinden ittirip yere düşmesini sağladığını söyledi.

Polis, zanlının polisi darp ve görevinden men suçunu işledikten sonra, 'kazadan beni içerimi sokacaksınız" dedikten sonra hakaret etmek suretiyle itale'i lisan ve rahatsızlık suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının 12 Ocak 2019 tarihinde Güzelyurt’ta işlemiş olduğu darp meselesi ile ilgili aleyhinde dosya tanzim edildiğini ancak zanlıya tebliğ yapılamadığını kaydetti. Polis, zanlının 7 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa'da işlemiş olduğu Kasti Hasar, Özel Hayatın gizliliği, Tecavüzi Alet Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket suçlanandan 26.01.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak teminata bağlandığını, aleyhine dosya tanzim edildiğini söyledi.

Polis, 20 Eylül 2023 tarihinde Girne'de işlemiş olduğu Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma İtale-i Lisan Suçlarından zanlının 26.09.2023 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak, teminata bağlandığını belirtti. Polis, zanlı hakkında 4 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa'da işlemiş olduğu Darp meselesi ile ilgili olarak da dosya tazmin edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 12.08 2024 tarihinde Gönyeli'de işlemiş olduğu trafik kazası, Polisi Darp Görevinden Men Etmek, Sarhoşluk Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket meselesi ile ilgili aleyhinde Lefkoşa Kaza mahkemesi Savcılığında dosya bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının 24.12.2024 tarihinde Gine’de işlemiş olduğu Mahkeme Emrine Riayetsizlik meselesi ile ilgili aleyhinde dosya tanzim edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 23 Şubat 2025 tarihinde Girne'de işlemiş olduğu Kanunsuz Uyuşturucu Madde Taşıma, tasarruf(kokain) Ve Kanunsuz Bıçak Taşıma meselesi ile ilgili Girne Kaza mahkemesine çıkartılarak teminata bağlanarak aleyhinde dosya olduğunu ve dosyanın tahkikatının sürdüğünü kaydetti. Polis, zanlının 23 Mart 2026 tarihinde Girne'de işlemiş olduğu Mahkeme Emine Riayetsizlik meselesi ile ilgili aleyhinde tahkikatı süren bir dosya olduğunu belirtti. Polis, zanlının 03.09.2025 tarihinde Gönyeli'de Sürüş Ehliyetsiz, Sigorta Kapsamaksızın Araç Kullanmak suçundan tespit edilerek ceza kesildiğini ancak cezayı ödemediği için dosya tazmin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 4 Mart 2026 tarihinde Üniformalı Polisin Dur Emrine Riayet Etmemek suçundan ceza kesildiğini ancak cezayı ödemediği için dosya tazmin edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 2019 yılından itibaren sürekli olarak suç işlediğini ve işlemiş olduğu suçlardan ötürü tanzim edilen dosyaların kendisine tebliğinin mümkün olmadığını, yani yargılanmaktan kaçtığını kaydetti. Polis, zanlının geçmişte işlemiş olduğu trafik suçlanandan ötürü sürüş ehliyeti İptal edilmesine rağmen araç kullanmaya devam ettiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Cansu Lefkonuklu, zanlının 11 açıkta meselesi olduğunu, serbest kalması halinde suç işlemeye meyilli olduğunu belirterek, 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise cezaevine gönderilmek istemediğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının cezaevine gitmek istemediğini söylemesi üzerine, “Beş kez mahkeme sana şans verdi ancak teminatla serbest olduğu zaman diliminde suç işlemeye devam ettin” dedikten sonra 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu beklemesine karar verdi.